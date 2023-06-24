  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ردا على التمرد المسلح.. بوتين يصادق على قانون جديد

السبت 24 يونيو 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على التمرد المسلح.. بوتين يصادق على قانون جديد



موسكو/سما/

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أي شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة في البلاد مدة 30 يوما.

وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على حالة العصيان المسلح الذي أعلنته قوات فاغنر.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم السبت: "إن تصريحات بريغوجين وأفعاله هي في الواقع دعوات لبدء نزاع أهلي مسلح على أراضي روسيا الاتحادية، وهي طعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية".

#بوتين #فاغنر

الأكثر قراءة اليوم

"مرعبة وحادة".. نظرة الأمير محمد بن سلمان لجون كيري تشعل مواقع التواصل

رداً على توسيع المستوطنات.. ألمانيا تفاجئ "إسرائيل"

لأول مرة.. مجندة إسرائيلية قادت لمقتل الشرطي المصري محمد صلاح تكشف الكواليس (صورة)

فصائل المقاومة تتحدث عن سلوك عدواني خطير للاحتلال ستكون مآلاته وخيمة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

بوتين يصف محاولة التمرد بأنه جريمة خطيرة وطعنة في الظهر

مجموعة فاغنر تسيطر على مواقع عسكرية بينها مقر وزارة الدفاع في روستوف

الأخبار الرئيسية

o7uzxgzcdwrprc-1687359910

تقرير: مخطط توسيع مستوطنة "عيلي" كان جاهزا قبل العملية

إصابتان في صفوف حجاج غزة جراء حادث سير في مكة المكرمة

photo_2023-06-24_11-55-39

مستوطنون يهاجمون قرية أم صفا ويحرقون 10 منازل و7 مركبات

جنرال اسرائيلي يزعم : الرئيس الفلسطيني عباس لم يعد قائمًا

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية