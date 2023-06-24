الأحمد يطلع وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني على آخر التطورات السياسية

بيروت/سما/

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وضم الوفد: الوزير السابق غازي العريضي، وعضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بهاء ابو كروم، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات.

واستعرض الأحمد انتهاكات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس واستباحة الدم الفلسطيني والارهاب المنظم الذي يمارسه جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه على مدننا وقرانا ومخيماتنا.

واكد ثبات شعبنا وصموده وتصديه الباسل للمشروع الصهيوني وجرائم الحرب التي ترتكب بحقه يوميا ودفاعه عن مشروعه الوطني وحقوقه الثابتة.

بدوره، أدان وفد الحزب الاشتراكي، اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وسياسات الاستيطان والسيطرة على الاراضي في الضفة والجولان المحتل.

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