  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعتدون على المواطنين ويهدمون 6 خيام والاحتلال يعتقل 3 آخرين في المغير برام الله

السبت 24 يونيو 2023 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على المواطنين ويهدمون 6 خيام والاحتلال يعتقل 3 آخرين في المغير برام الله



رام الله/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على عدد من المواطنين، وهدموا 6 خيام سكنية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مواطنين، في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة عين الرشاش شمال شرق القرية، واعتدوا على السكان البدو بالضرب، ما أدى لإصابة مسن (80 عاما) برضوض، جرى نقله الى المستشفى، وهدموا عددا من الخيام السكنية، وحطموا خلايا شمسية في المنطقة. 

ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واعتقلت ثلاثة مواطنين من عائلة الزواهرة وهم: خالد، وعلي، وسليمان، قبل أن تنسحب مع المستوطنين من المكان.

الأكثر قراءة اليوم

"مرعبة وحادة".. نظرة الأمير محمد بن سلمان لجون كيري تشعل مواقع التواصل

رداً على توسيع المستوطنات.. ألمانيا تفاجئ "إسرائيل"

لأول مرة.. مجندة إسرائيلية قادت لمقتل الشرطي المصري محمد صلاح تكشف الكواليس (صورة)

فصائل المقاومة تتحدث عن سلوك عدواني خطير للاحتلال ستكون مآلاته وخيمة

البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى

واللا العبري: حادث دبلوماسي "محرج" لـ"إسرائيل" في فعالية دولية شارك فيها محمد بن سلمان

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-24_11-55-39

مستوطنون يهاجمون قرية أم صفا ويحرقون 10 منازل و7 مركبات

جنرال اسرائيلي يزعم : الرئيس الفلسطيني عباس لم يعد قائمًا

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

الكشف عن هوية منذ عملية قلنديا بالقدس المحتلة فجر اليوم

بوتين يصف محاولة التمرد بأنه جريمة خطيرة وطعنة في الظهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية