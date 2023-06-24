مستوطنون يعتدون على المواطنين ويهدمون 6 خيام والاحتلال يعتقل 3 آخرين في المغير برام الله

رام الله/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على عدد من المواطنين، وهدموا 6 خيام سكنية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مواطنين، في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة عين الرشاش شمال شرق القرية، واعتدوا على السكان البدو بالضرب، ما أدى لإصابة مسن (80 عاما) برضوض، جرى نقله الى المستشفى، وهدموا عددا من الخيام السكنية، وحطموا خلايا شمسية في المنطقة.

ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واعتقلت ثلاثة مواطنين من عائلة الزواهرة وهم: خالد، وعلي، وسليمان، قبل أن تنسحب مع المستوطنين من المكان.