مستوطنون يهاجمون قرية أم صفا ويحرقون 10 منازل و7 مركبات

رام الله/سما/

هاجم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته للأحداث وأحرقوا 10 منازل و7 مركبات.

ووفقاً لمصادر محلية، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حرائق في ثلاث منازل في قرية ام صفا، فيما تمكنت فرق الانقاذ من انفاذ طفل، وإخلاء عائلة تتكون من ثمان ـفراد أصيبوا بالاختناق.

وحسب المصادر، فقد تم تأمينهم في إحدى مركبات الإطفاء وذلك لصعوبة وصول اي مركبات اسعاف للقرية وانهم جميعا بصحة جيدة.



وبحسب المصادر، فإن عشرات المستوطنين هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناشدا القرى المجاورة ضرورة التوجه لأم صفا من أجل مساندة الأهالي هناك.

وذكرت مصادر محلية أخرى، أن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أطلقوا النار صوب طاقم تلفزيون فلسطيني أثناء قيامهم بتغطية اعتداءات المست

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناشدا القرى المجاورة ضرورة التوجه لأم صفا من أجل مساندة الأهالي هناك.

وقالت مصادر آخرى، إن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أطلقوا النار صوب طاقم تلفزيون فلسطيني أثناء قيامهم بتغطية اعتداءات المستوطنين على القرية.

وأضافت المصادر، أن قرابة 70 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا يرافقهم جيش الاحتلال، وأطلقوا النار صوب المنازل ومنشآت المواطنين، مضيفةً أن طاقم التلفزيون كان يقوم بتغطية الأحداث من على سطح أحد المنازل، حيث أطلق المستوطنون النار صوبهم، ما تسبب بإصابة الكاميرا بالرصاص الحي بشكل مباشر وتحطمها.

وتسببت اعتداءات المستوطنين بنفوق حصان لأحد المواطنين وتضرر عدد من المنازل.

وفي السياق ذاته نددت وزيرة الصحة مي الكيلة، جريمة اعتداء المستوطنين على مركبة إسعاف تقل مريضا قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت الكيلة في بيان، اليوم السبت، إن مركبة إسعاف تابعة لمركز طوارئ شهداء بني زيد الغربية الطبي التابع لمديرية صحة رام الله والبيرة تعرضت لرشق بالحجارة من قبل المستوطنين بالقرب من أم صفا، وذلك أثناء نقلها لمريض من المركز في بيت ريما إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأضافت أن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة سائق الإسعاف بجروح ورضوض، فيما نجا المريض بأعجوبة ولم يصب بأذى، مشيرة إلى أن عناية الله حالت دون انقلاب سيارة الإسعاف.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية وأبناء شعبنا من إرهاب المستوطنين المتواصل، والذي يتم تحت غطاء من جيش الاحتلال.