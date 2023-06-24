رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على خبر وصف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين العدوان الذي شنه جنود الاحتلال والمستوطنون على بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالإرهابي، وتجب محاسبة كل من قام بهذه الأعمال.

كما عنونت الصحف، إصابة عشرات المواطنين برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- بورغسدوف من ترمسعيا: ما جرى في البلدة اعتداء إرهابي والاتحاد الأوروبي سيتابع الموضوع

- عشرات الإصابات في الضفة وأهالي أم صفا يجبرون الاحتلال ومستوطنيه على إزالة بؤرة استيطانية

- المتطرف "بن غفير" يحرض في خطاب دموي على قتل المواطنين وهدم المنازل وقصفها وتكثيف الاستيطان

- الرئيس يهنئ دوق لوكسمبورغ الكبرى لمناسبة عيد ميلاد الدوق العظيم

- الشيخ: دور السلطة هو إنجاز المشروع الوطني في الحرية والاستقلال

- ألمانيا تسحب توقيعها على بيان التنديد الأميركي بلجنة تحقيق أممية ضد اسرائيل

- تحذير من انتشار عدوى مرض جلدي بين الأسرى في "ريمون"

- تورك يحذر من خروج "الوضع عن السيطرة" في الضفة الغربية المحتلة

- بان كي مون: معاملة اسرائيل للفلسطينيين ترتقي الى جريمة الابارتهايد

الأيام:

- بن غفير يدعو لشن عملية عسكرية "لتصفية آلاف المخربين إذا لزم الأمر"

- مواجهات وإصابات في قمع مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون حملة تخريب الممتلكات

- قناصل أوروبا في ترمسعيا: تجب محاسبة منفذي الاعتداء الإرهابي

- "منظمة الحكماء": سياسات إسرائيل تنطبق على تعريف الأبارتهايد وتقوض مصداقية المجتمع الدولي

- "السلام الآن" تكشف تواطؤ حكومة نتنياهو بإقامة 5 بؤر استيطانية خلال الأيام الماضية

- مشروع قانون إسرائيلي يمنع تمويل أي مؤسسة حقوقية تعارض الاحتلال

- وثائق إسرائيلية تكشف عن تسميم أراضي قرية عقربا في العام 1972 لتهجير أهلها

القدس:

- بن غفير يتوعد بتحويل بؤرة "أفيتار" الى مستوطنة ويدعو مناصريه لاحتلال تلال الضفة

- ممثل الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق باعتداء المستوطنين على ترمسعيا ومحاسبتهم

- وثائق عسكرية اسرائيلية: إبادة كيماوية لإقامة مستوطنة بالأغوار

- توقعات إسرائيلية بالدفع لإدانة نتنياهو بتهمة الرشوة

- إصابات خلال اقتحامات ومواجهات في الضفة

- وفاة حاجين في الحرم المكي من بيت عنان ومخيم جباليا

- أكثر من 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى