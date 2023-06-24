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مستشار الأمن القومي الأمريكي يهاتف نظيره الإسرائيلي لبحث الاوضاع بالضفة

السبت 24 يونيو 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الأمن القومي الأمريكي يهاتف نظيره الإسرائيلي لبحث الاوضاع بالضفة



القدس المحتلة/ سما/

 قالت قناة كان العبرية، صباح اليوم السبت، إن مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية جيك سوليفان، تحدّث الليلة مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، بشأن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، وإسرائيل.

وأعرب سوليفان عن قلقه المتزايد بشأن عنف المستوطنين المتطرفين في الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. كما أعرب عن تعازيه لمقتل أربعة إسرائيليين في عملية عيلي.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض شجع على اتخاذ مزيد من الخطوات لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين خلال مكالمة مع نظيره الإسرائيلي.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة أسوأ أعمال العنف منذ سنوات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي.

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