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الكشف عن هوية منذ عملية قلنديا بالقدس المحتلة فجر اليوم

السبت 24 يونيو 2023 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية منذ عملية قلنديا بالقدس المحتلة فجر اليوم



القدس المحتلة/سما/


اعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب اسحاق العجلوني من كفر عقب برصاص الاحتلال بعد إصابته برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا، فجر اليوم السبت.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص حراس أمن إسرائيليين بعد أن خاض اشتباكًا معهم على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطيني وصل من جهة الضفة الغربية إلى الحاجز، و فتح النار تجاه حراس الأمن بالمكان، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده.

وأشارت القناة، إلى أن حراس الأمن بالمكان ردوا على مصدر النيران وقاموا بتصفية المنفذ.

ووفقا لمزاعم الشرطة الإسرائيلية فإنه في حوالي الساعة 02:40 وصل إلى حاجز قلنديا بمنطقة القدس، شاب من المناطق الفلسطينية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن المتواجدة في المكان، مما أدى إلى إصابة "حارس أمن مدني" بجرح طفيفة. وقامت قوات الأمن بالرد على إطلاق النار وتحييد الشاب، ولاحقًا أُعلن عن مقتله وتم ضبط بندقية M-16 كانت بحوزته.

وأشارت إلى أن الشاب وصل مشيا على الأقدام من اتجاه الضفة الغربية وقام بإطلاق النار بإتجاة قوات الأمن المتواجدة في مكان الحادث، ونتيجة لذلك، أصيب "حارس أمن " كان يعمل في المكان بجروح طفيفة (بحسب مسؤولين طبيين)، حيث تمت إحالته لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "هداسا عين كارم".

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