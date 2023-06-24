بوتين يصف محاولة التمرد بأنه جريمة خطيرة وطعنة في الظهر

موسكو/ وكالات/



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن ما قامت به "فاغنر" هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في ظهرنا، ونواجه اليوم خونة للشعب.

وقال بوتين خلال خطاب ووجهه للشعب الروسي على خلفية التمرد: "الأفعال التي تقسم وحدتنا هي في الواقع خيانة للشعب الواحد، وللرفاق في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة. هذه طعنة في الظهر لبلدنا وشعبنا".

وقال ان روسيا تخوض معركة صعبة من أجل مستقبلها، كل الآلات العسكرية والمعلوماتية في الغرب موجهة ضد روسيا.

واضاف "يجب التخلص من كل الاختلافات خلال فترة العملية العسكرية ولن تسمح السلطات بتكرار الانقسام في روسيا، وسوف نحمي الشعب".

ودعا بوتين إلى وقف المشاركة في التمرد المسلح لأولئك الذين يحاولون جذبهم إليه موضحا "كرئيس لروسيا وكمواطن روسي سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح".

وقال ان الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف