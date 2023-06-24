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عمدة موسكو يعلن عن إجراءات أمنية في المدينة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح

السبت 24 يونيو 2023 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمدة موسكو يعلن عن إجراءات أمنية في المدينة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح



موسكو/ وكالات/

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح.

وأضاف سوبيانين: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية، ويرجى التعامل مع هذه التدابير بتفهّم".

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للعصيان المسلح، وزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي كذّب هذه الادعاءات.

بدوره أعلن أندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو، اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في المقاطعة، وقال: "تم تعزيز الإجراءات الأمنية في ضواحي موسكو ونتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، وقد نشدد الرقابة على الطرق جنوبي المقاطعة".

وحث فوروبيوف المواطنين على الحد من التنقل وتوخي الحذر في الضواحي الجنوبية لموسكو.

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