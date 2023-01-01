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أعضاء في الكونجرس الأميركي يطالبون بوضع حد لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين

الجمعة 23 يونيو 2023 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء في الكونجرس الأميركي يطالبون بوضع حد لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين



واشنطن/سما/

 طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، بوضع حد لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل، بحماية الجيش الإسرائيلي.

 طالب عضو الكونغرس الأميركي أندريه كارسون بتحقيق العدالة للفلسطينيين، بمن فيهم الذين يحملون الجنسية الأميركية، الذين تتعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر على أيدي المستوطنين الإسرائيليين المسلحين بحماية الجيش الإسرائيلي.

وشدد كارسون في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، على ضورة العمل على إنهاء ووقف عنف المستوطنين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت عضو الكونغرس رشيدة طليب، إن الصمت والتعبير عن القلق من دون عمل في وقت تكثّف فيه حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية المتطرفة حملة العنف والإرهاب والموت، هو أمر مخز.

وأضافت طليب في تغريدة لها، إن بلدنا (الولايات المتحدة) يمول هذه الحكومة العنيفة والعنصرية بنحو 4 مليار دولار، وحان الوقت أن ينتهي هذا.

من جهته، قال عضو الكونغس تشوي غارسيا: "تلقيت تقارير تفيد بأنّ ناخبين وأصدقاء وعائلاتهم ممن هم في زيارة إلى أحبابهم في فلسطين، قد تعرّضوا لتهديدات عنيفة من المستوطنين الإسرائيليين خلال الهجمات الأخيرة على قرى في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف في تغريدة له "نعمل أنا وزملائي في الكونجرس مع السلطات لوقف هجمات المستوطنين الحالية".

وتابع غارسيا: "نعلم أن الفلسطينيين سيستمون في مواجهة التهديدات لمنازلهم وسبل عيشهم وسلامتهم"، مشيرا إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التسامح مع العنف المنهجي ضد الفلسطينيين.

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#الكونغرس الأميركي #المستوطنين #الفلسطينيين
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