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فصائل المقاومة تتحدث عن سلوك عدواني خطير للاحتلال ستكون مآلاته وخيمة

الجمعة 23 يونيو 2023 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تتحدث عن سلوك عدواني خطير للاحتلال ستكون مآلاته وخيمة



غزة/سما/

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تدنيس المسجد الأقصى ومسجد عوريف وتمزيق المصاحف إجرام إسرائيلي متواصل يمثل تسعيرًا للحرب الدينية التي ستكون مآلاتها وخيمة على الاحتلال.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذا السلوك العدواني الخطير لا يمكن قبوله من أبناء شعبنا وأمتنا، داعيةً إلى المزيد من الرباط في ساحات الأقصى والتكاتف في مواجهة المتطرفين الصهاينة وعدوانهم على المقدسات وتدنيس حرماتها.

وبعثت بالتحية إلى أبطال المقاومة، وأكدت أن عهدها بهم ألا تمر هذه الجرائم مرور الكرام، داعيةً إلى تصعيد كل وسائل وأدوات المقاومة في وجه الاحتلال وتدفيعه ثمن عدوانه.

وأظهر مقطع فيديو نشر، أمس الخميس، مستوطنون يقتحمون مسجدًا في قرية عوريف جنوب نابلس، بصحبة كلب بوليسي، قبل أن يمزق أحدهم نسخة من المصحف الشريف عند باب المسجد.

#غزة
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