  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القوى" تدين انتهاك المستوطنين حرمة المساجد وتدنيس المصاحف

الجمعة 23 يونيو 2023 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوى" تدين انتهاك المستوطنين حرمة المساجد وتدنيس المصاحف



رام الله/سما/

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بشدة قيام المستوطنين المتطرفين بمهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية في ترمسعيا وعوريف وقيامهم بتدنيس المساجد ودخولها بالكلاب وحرق المصاحف وتمزيقها وإحراق المنازل والسيارات الفلسطينية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا السلوك يستهدف مقدساتنا وعقيدتنا وكرامتنا، محذرةً أنه سيؤدي لإشعال حرب دينية كبيرة في المنطقة، حرب لن تبقي ولن تذر، وستحرق المنطقة بأكملها بلهيبها، وسيدفع الاحتلال ثمناً باهظاً لهذه الاعتداءات العنصرية.

ودعت لجنة المتابعة أبناء شعبنا في كل مكان لتصعيد المقاومة بكل أشكالها، واستهداف المستوطنين وجنود الاحتلال حيثما كانوا وتواجدوا، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحويل حياة المحتلين إلى جحيم.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بالإسراع للضغط على الاحتلال لوقف استفزازاته، التي ستؤدي حتماً لانهيار كامل في استقرار المنطقة.

#لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

الأكثر قراءة اليوم

رداً على توسيع المستوطنات.. ألمانيا تفاجئ "إسرائيل"

"مصر ستمتلك السلاح النووي بسبب السعودية".. تحذيرات جادة في إسرائيل

فيديو: كتيبة جنين تكشف عن عملية نفذها الشهيد صهيب الغول رداً على اغتيال القائد طارق عز الدين

"القسام" تزف قائدًا ميدانيًا من رفح توفي بعد صراعٍ مع المرض

واللا العبري: السعودية تمنع دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي شارك فيه محمد بن سلمان

أسعار صرف العملات

الاحتلال يطلق النار على مستوطنة حاولت طعن جنود جنوب نابلس

الأخبار الرئيسية

جيش-أرشيف-1955-أرشيل-شارون100-730x438

وثائق أرشيفية تكشف الجريمة الكاملة للاحتلال في عقربا لتهجير سكانها

رداً على توسيع المستوطنات.. ألمانيا تفاجئ "إسرائيل"

image_9929_1687528695

البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى

واللا العبري: السعودية تمنع دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي شارك فيه محمد بن سلمان

photo_2023-06-23_14-21-02

واشنطن بوست: مروحيات "أباتشي" واستهداف مواطنين أمريكيين بالضفة.. أين إدارة بايدن من كل هذا؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية