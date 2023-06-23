  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة طفل برصاص الاحتلال قرب قرية بزاريا

الجمعة 23 يونيو 2023 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل برصاص الاحتلال قرب قرية بزاريا



نابلس/سما/

 أصيب طفل بجروح بالعين، اليوم الجمعة، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل أن طواقم الإسعاف نقلت طفلا (5 سنوات) للمستشفى، عقب إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين.

من جهته، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان على مدخل قرية بزاريا على طريق جنين نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، موضحا أن الطفل خالد أكرم خالد ملالحة أصيب بالعين خلال تواجده في مركبة والده.

ــــ

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

رداً على توسيع المستوطنات.. ألمانيا تفاجئ "إسرائيل"

"مصر ستمتلك السلاح النووي بسبب السعودية".. تحذيرات جادة في إسرائيل

فيديو: كتيبة جنين تكشف عن عملية نفذها الشهيد صهيب الغول رداً على اغتيال القائد طارق عز الدين

"القسام" تزف قائدًا ميدانيًا من رفح توفي بعد صراعٍ مع المرض

واللا العبري: السعودية تمنع دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي شارك فيه محمد بن سلمان

أسعار صرف العملات

الاحتلال يطلق النار على مستوطنة حاولت طعن جنود جنوب نابلس

الأخبار الرئيسية

جيش-أرشيف-1955-أرشيل-شارون100-730x438

وثائق أرشيفية تكشف الجريمة الكاملة للاحتلال في عقربا لتهجير سكانها

رداً على توسيع المستوطنات.. ألمانيا تفاجئ "إسرائيل"

image_9929_1687528695

البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى

واللا العبري: السعودية تمنع دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي شارك فيه محمد بن سلمان

photo_2023-06-23_14-21-02

واشنطن بوست: مروحيات "أباتشي" واستهداف مواطنين أمريكيين بالضفة.. أين إدارة بايدن من كل هذا؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية