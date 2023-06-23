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الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على القرى الفلسطينية

الجمعة 23 يونيو 2023 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على القرى الفلسطينية



أبو ظبي/سما/

أدانت الإمارات بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة - السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمحاكمة من قام بالتصعيد بشكل شفاف ومحايد ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

#الامارات

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