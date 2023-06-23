إطلاق نار تجاه المستوطنين ونقطة عسكرية لجيش الاحتلال قرب طولكرم

طولكرم/سما/

أطلق مقاومون، مساء اليوم الجمعة، النار على المستوطنين ومنازلهم ونقطة عسكرية لجيش الاحتلال قرب طولكرم.

وقالت كتيبة طولكرم "مجموعة الرد السريع" في بلاغ عسكري: "نفذنا عملية مزدوجة حيث أطلقنا النار تجاه مستوطنة "أفني حيفتس" وبنفس التوقيت أطلقنا النار تجاه تجمع للمستوطنين بين كفر اللبد وذنابة شرق طولكرم.

وأضافت: "هذه العملية ضمن سلسلة الرد على اعتداءات المستوطنين على أهلنا وثأراً لاقتحام مسجد عوريف وتدنيسه.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، عن استهدافها لمستوطنة ونقطة عسكرية لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص قرب طولكرم.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري عبر حسابها على تيليغرام: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت إحدى مجموعات سرايا القدس - كتيبة جنين عصر اليوم الساعة 03:57 من تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة ونقطة عسكرية لجيش الاحتلال مقامة على أراضي (بلدة كفر اللبد) قضاء طولكرم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرةوعادوا إلى قواعدهم بسلام.

ولاحقا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وردت أنباء عن إطلاق نار بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار

وأشار إلى أن القوات تجري عمليات تمشيط بحثا عن المنفذين وعثرت على طلقات فارغة قرب المكان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ذنابة شرق طولكرم لمصادرة تسجيلات الكاميرات، عقب إطلاق نار استهدف مستوطنة "أفني حيفتس".