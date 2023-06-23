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تنويه حول عمل معبر رفح الأحد المقبل

الجمعة 23 يونيو 2023 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه حول عمل معبر رفح الأحد المقبل



غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الجمعة، تنويهًا بشأن آلية عمل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو 2023.

ونوّه المتحدث باسم هيئة المعابر العقيد هشام محمود عدوان، إلى أن معبر رفح البري سيخصص الأحد 25 يونيو 2023، فقط لسفر حجاج بيت الله الحرام، مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


وأشار إلى أن المعبر سيعمل لاستقبال العائدين إلى قطاع غزة، سائلًا الله تعالى لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا.

#غزة

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