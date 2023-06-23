برلين : منتخب فلسطين لكرة القدم يحقق الذهبية في الأولمبياد الخاص في البطولة العالمية

برلين/ وكالات /

توج منتخبنا الوطني في الأولمبياد الخاص للعبة كرة القدم، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية، بفوزه في اللقاء النهائي على منتخب تايلاند، في البطولة العالمية المقامة في العاصمة برلين.

وكان المنتخب تأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على منتخب الصين الشعبية في الدور نصف النهائي يوم أمس.

وتجاوز منتخبنا المرحلة الأولى من البطولة في مجموعة ضمت كلا من: ألمانيا، وجامايكا، وكوريا، ثم لعب أمام الصين تايبيه، ثم سنغافورة، ثم الصين الشعبية، علما ام اللاعب أنس الزوربا كان قد أحرز أول ميدالية ذهبية لفلسطين في لعبة كرة البوتشي