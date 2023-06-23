  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

برلين : منتخب فلسطين لكرة القدم يحقق الذهبية في الأولمبياد الخاص في البطولة العالمية

الجمعة 23 يونيو 2023 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلين : منتخب فلسطين لكرة القدم يحقق الذهبية في الأولمبياد الخاص في البطولة العالمية



برلين/ وكالات /

توج منتخبنا الوطني في الأولمبياد الخاص للعبة كرة القدم، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية، بفوزه في اللقاء النهائي على منتخب تايلاند، في البطولة العالمية المقامة في العاصمة برلين.

وكان المنتخب تأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على منتخب الصين الشعبية في الدور نصف النهائي يوم أمس.

وتجاوز منتخبنا المرحلة الأولى من البطولة في مجموعة ضمت كلا من: ألمانيا، وجامايكا، وكوريا، ثم لعب أمام الصين تايبيه، ثم سنغافورة، ثم الصين الشعبية، علما ام اللاعب أنس الزوربا كان قد أحرز أول ميدالية ذهبية لفلسطين في لعبة كرة البوتشي

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو عن اغتيال 3 مقاومين بجنين: نفاجئ أعداءنا ونغير المعادلة باستمرار

"مصر ستمتلك السلاح النووي بسبب السعودية".. تحذيرات جادة في إسرائيل

أسعار صرف العملات

واللا العبري: السعودية تمنع دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي شارك فيه محمد بن سلمان

رداً على توسيع المستوطنات.. ألمانيا تفاجئ "إسرائيل"

بورغسدورف : ما جرى في ترمسعيا اعتداء إرهابي ويجب محاسبة من قام به

"الشاباك" يعتقل 3 مستوطنين شاركوا بهجمات الضفة

الأخبار الرئيسية

رداً على توسيع المستوطنات.. ألمانيا تفاجئ "إسرائيل"

image_9929_1687528695

البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى

واللا العبري: السعودية تمنع دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي شارك فيه محمد بن سلمان

photo_2023-06-23_14-21-02

واشنطن بوست: مروحيات "أباتشي" واستهداف مواطنين أمريكيين بالضفة.. أين إدارة بايدن من كل هذا؟

1402040216362188827820384

نيويورك تايمز: فقدان للسيطرة في شمال الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية