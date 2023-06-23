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الاحتلال يرفض التماس الأسير عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

الجمعة 23 يونيو 2023 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض التماس الأسير عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان



رام الله/سما/

 رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الالتماس الذي تقدم به محامي الأسير الإداري عبد الباسط معطان (50 عاما) من بلدة برقة شرق رام الله، وأبقت على اعتقاله الإداري، وذلك رغم إصابته بالسرطان، كما وتجاهلت المحكمة وضعه الصحي، واستندت في ذلك على رواية النيابة العامة.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الجمعة، إن الأسير معطان أعيد اعتقاله في شهر تموز/ يونيو 2022، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من الاعتقال الإداري، ومنذ اعتقاله أصدرت بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، حيث ينتهي الأمر الإداري الحالي في شهر تموز المقبل، علما أن معطان تلقى تهديدات مؤخرا بالاستمرار باعتقاله.

ولفت إلى أن معطان خضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله السابق والحالي، جراء إصابته بسرطان في القولون، وجرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقًا أن الخلايا السرطانية لم تنته في حينه، وهناك احتمالية لانتشار المرض، وخلال اعتقاله الحالي تبين وجود كتلة على الرئة.

وأكد نادي الأسير، أن ما يواجهه الأسير معطان هو جريمة مضاعفة، فعدا عن جريمة اعتقاله الإداري المستمرة بحقه بذريعة وجود (ملف سري)، فهو كذلك يواجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، خاصة أنه وخلال الفترة القصيرة على حريته، لم يتمكن من متابعة علاجه كما قرر له الأطباء حيث لم تسمح هذه الفترة ومدتها ثلاثة شهور استكمال علاجه، كما أنه كان بحاجة للسفر لمتابعة علاجه، إلا أن الاحتلال حرمه مجددا من فرصة سفره للعلاج.

وحمل نادي الأسير، مجددا، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة الأسير معطان، وكافة الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

يذكر أن معطان أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال مع هذا الاعتقال أكثر من 10 سنوات، من بينها اعتقال واحد على قضية، وبقية اعتقالاته إدارية، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

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#الاحتلال #الاسير عبد الباسط معطان

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