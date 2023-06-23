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الأحمد يطلع قائد الجيش اللبناني على آخر التطورات في فلسطين

الجمعة 23 يونيو 2023 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يطلع قائد الجيش اللبناني على آخر التطورات في فلسطين



بيروت/سما/

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الجمعة، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

وأشار الأحمد خلال اللقاء، إلى ما "تتعرض له قضيتنا الفلسطينية ومسيرتنا النضالية التي تمر بمرحلة دقيقة تزداد بها المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة".

كما وضعه في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، واستباحة الدم الفلسطيني والإرهاب المنظم الذي يمارسه جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا، وصمود أبناء شعبنا وتصديهم للمشروع الصهيوني ودفاعهم عن أراضيهم.

وبحث اللقاء، أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتعزيز التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

كما التقى الأحمد مع المدير العام للأمن العام اللبناني بالانابة اللواء إلياس البيسري بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء في لبنان.

#عزام الاحمد

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