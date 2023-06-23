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تركيا تدين اعتداء المستوطنين على المصحف الشريف

الجمعة 23 يونيو 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدين اعتداء المستوطنين على المصحف الشريف



أنقرة/سما/

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لمسجد في قرية عوريف جنوب نابلس واعتداءهم على القرآن الكريم، داعية إلى "تقديم مرتكبي جريمة الكراهية غير المقبولة هذه إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".

وأعربت "الخارجية التركية" في بيان صدر عنها، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر مجددا في الأيام الأخيرة بالضفة الغربية.

كما أدانت الهجمات التي تشنها جماعات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب عمر جبارة (25 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وجددت "الخارجية التركية" التأكيد أن "من واجب دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي أن تمنع جميع الهجمات على السكان الفلسطينيين المحليين وأماكن عبادتهم ومساكنهم وممتلكاتهم من قبل المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تمنع جرائم الكراهية، بما في ذلك كراهية الإسلام".

وأظهر مقطع فيديو نشر، أمس الخميس، مستوطنون يقتحمون مسجدا في قرية عوريف جنوب نابلس، بصحبة كلب بوليسي، قبل أن يمزق أحدهم نسخة من المصحف الشريف عند باب المسجد.

#تركيا

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