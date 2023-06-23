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البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى

الجمعة 23 يونيو 2023 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى



مكة المكرمة/سما/

أعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، اليوم الجمعة، عن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى (77 عاماً)، وذلك بعد العثور عليه في الحرم المكي، عقب اختفاءه منذ الجمعة الماضي

وأوضحت البعثة الفلسطينية أن الحاج موسى كان قد ترك الفندق الجمعة الماضية واختفى عن الأنظار قرابة أسبوع كامل إلى أن تم العثور عليه في الحرم المكي.

وقدمت البعثة الفلسطينية واجب العزاء لذوي الفقيد، داعيةً إلى تسليم أمرهم لله لأن المؤمن عليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل.

 مشيرًة الى أنها ستقوم بالعمل على إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بعملية دفنه في مكة المكرمة

#مصباح موسى #الحاج مصباح موسى

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