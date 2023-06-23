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4 إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 23 يونيو 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

 أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة، ما لإصابة 4 مواطنين عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في جميع محافظات الوطن، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، مرددين الشعارات الوطنية المنددة بجرائم المستوطنين، ومطالبين عموم شعبنا بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

#قلقيلية #كفر قدوم

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