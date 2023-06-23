  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة يحذر من خروج "الوضع عن السيطرة" في الضفة الغربية

الجمعة 23 يونيو 2023 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة يحذر من خروج "الوضع عن السيطرة" في الضفة الغربية



رام الله/سما/

- حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب الاعتداءات الأخيرة التي شنها المستوطنون على عدة مناطق، "والتي يغذيها الخطاب السياسي الحاد، واستمرار استخدام إسرائيل للأسلحة العسكرية المتطورة".

ودعا المفوض السامي في بيان، اليوم الجمعة، "السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي، فيما يتعلق باستخدام القوة المميتة، بعد عملية القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل وطفلة، وإصابة ما لا يقل عن 91 فلسطينيا".

وطالب "بالتحقيق الفعال في حالات القتل التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، حيث توجد أدلة كافية على حدوث انتهاكات للقانون الوطني أو الدولي"، داعيا إلى "وجوب محاسبة الجناة المشتبه بهم".

وأشار المفوض السامي إلى أنه "يجب على إسرائيل إعادة ضبط سياساتها وإجراءاتها على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة بصفتها القوة المحتلة، فإن عليها أيضا التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان النظام العام والسلامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح أن إسرائيل قتلت من بداية العام الجاري، ما لا يقل عن 179 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من بينهم 30 طفلا، وعلى مدار العام الماضي بأكمله، قتلت 230 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو ما يمثل أعلى رقم في السنوات الـ 17 الماضية.

وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنه "من أجل إنهاء هذا العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال من جميع الجوانب.

#الامم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو عن اغتيال 3 مقاومين بجنين: نفاجئ أعداءنا ونغير المعادلة باستمرار

البروفيسور عز الدين أبو العيش: رسول "المظلومية الفلسطينية" إلى الغرب ..

"مصر ستمتلك السلاح النووي بسبب السعودية".. تحذيرات جادة في إسرائيل

أسعار صرف العملات

"الشاباك" يعتقل 3 مستوطنين شاركوا بهجمات الضفة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

بن غفير من "إفياتار" يدعو إلى "مزيد من الاستيطان" وشن عملية عسكرية

الأخبار الرئيسية

واللا العبري: السعودية تمنع دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي شارك فيه محمد بن سلمان

photo_2023-06-23_14-21-02

واشنطن بوست: مروحيات "أباتشي" واستهداف مواطنين أمريكيين بالضفة.. أين إدارة بايدن من كل هذا؟

1402040216362188827820384

نيويورك تايمز: فقدان للسيطرة في شمال الضفة الغربية

photo_2023-06-23_13-40-49

فيديو: كتيبة جنين تكشف عن عملية نفذها الشهيد صهيب الغول رداً على اغتيال القائد طارق عز الدين

photo_2023-06-23_13-15-01

بن غفير من "إفياتار" يدعو إلى "مزيد من الاستيطان" وشن عملية عسكرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية