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فيديو: كتيبة جنين تكشف عن عملية نفذها الشهيد صهيب الغول رداً على اغتيال القائد طارق عز الدين

الجمعة 23 يونيو 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: كتيبة جنين تكشف عن عملية نفذها الشهيد صهيب الغول رداً على اغتيال القائد طارق عز الدين



جنين/سما/

كشفت كتيبة جنين "الإعلام الحربي، اليوم الجمعة ، عن عملية نفذها الشهيد القائد صهيب الغول في إطار الرد على اغتيال الشهيد القائد طارق عز الدين.

وقالت الكتيبة  تحت بند سمح بالنشر في منشور عبر حسابها على تيليغرام : "تكشف سرايا القدس - كتيبة جنين أن الشهيد القائد (صهيب الغول) هو منفذ عملية الثأر للشهيد القائد، (طارق عزالدين) والتي استهدفت سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة دوتان محققين إصابات مباشرة في صفوف المستوطنين بتاريخ 9/5/2023 عقب معركة ثأر الأحرار.


وأكدت  الكتيبة أن هذه العملية هي واحدة من العمليات التي نفذها الشهيد القائد (صهيب الغول) ... والقادم أعظم.

ونشرت الكتيبة مشاهد من عملية الثأر للشهيد القائد (طارق عزالدين) والتي نفذها الشهيد القائد(صهيب الغول) بتاريخ 9/5/2023.

 
 
#صهيب الغول

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