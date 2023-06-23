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"القسام" تزف قائدًا ميدانيًا من رفح توفي بعد صراعٍ مع المرض

الجمعة 23 يونيو 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تزف قائدًا ميدانيًا من رفح توفي بعد صراعٍ مع المرض



غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أحد قادتها الميدانيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.


ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري القائد الميداني/ إياد حسن الشريف، (52 عاماً) من مسجد "الرباط" في رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي اليوم الجمعة 05 ذو الحجة 1444هـ الموافق 23/06/2023م بعد صراع مع المرض.


وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".


وتابعت: "ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

#كتائب القسام

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