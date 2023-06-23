  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"نادي الأسير" يُحذر من انتشار عدوى مرض جلدي في سجن "ريمون"

الجمعة 23 يونيو 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نادي الأسير" يُحذر من انتشار عدوى مرض جلدي في سجن "ريمون"



رام الله/سما/

 حذر نادي الأسير من خطورة انتشار عدوى مرض جلدي بين مجموعة من الأسرى في سجن "ريمون".

وبين نادي الأسير، في بيان له، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بالعدوى وصل إلى نحو 10 أسرى، وهناك تخوفات كبيرة من استمرار انتشارها في حال لم يتم تزويدهم بالعلاج.

وقال إن الأعراض المشتركة عند الأسرى الذين أصيبوا بالعدوى، وبحسب روايتهم، تمثلت بطفح جلدي يسبب لهم التهابات، وحكة شديدة، ومقابل ذلك اكتفت إدارة السّجن بتزويدهم بمرهم، إلا أنه لم يطرأ تحسن على المصابين.

وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، مطالبا جهات الاختصاص كافة بضرورة التحرك الفوري من أجل ضمان توفير العلاج لهم، قبل أن تمتد العدوى إلى أسرى آخرين، علما أن عددهم الإجمالي في السجن يبغ نحو 670 أسيرا.

واعتبر أن ما جرى مع الأسرى يندرج في إطار جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي تشكل اليوم أبرز الجرائم التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

#نادي الاسير الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو عن اغتيال 3 مقاومين بجنين: نفاجئ أعداءنا ونغير المعادلة باستمرار

البروفيسور عز الدين أبو العيش: رسول "المظلومية الفلسطينية" إلى الغرب ..

أسعار صرف العملات

"مصر ستمتلك السلاح النووي بسبب السعودية".. تحذيرات جادة في إسرائيل

"الشاباك" يعتقل 3 مستوطنين شاركوا بهجمات الضفة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

نتنياهو يلتقي إردوغان في تركيا الشهر المقبل

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-23_13-15-01

بن غفير يجدد دعوته لشن عملية عسكرية شمال الضفة

64945aa34c59b7456751ec11

"مصر ستمتلك السلاح النووي بسبب السعودية".. تحذيرات جادة في إسرائيل

"هآرتس" : عملية واسعة بالضفة ستكون نتائجها محدودة وأهدافها استيطانية

بعد رضوخ تل ابيب..الفلسطينيون الأميركيون سيصلون للضفة ويغادرونها من مطار اللد

رئيس الشاباك يعقد اجتماعا استثنائيا مع مسؤولين في الأمم المتحدة والسبب السلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية