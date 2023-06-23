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البكري يؤكد أهمية البعثة الإرشادية في الحج

الجمعة 23 يونيو 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يؤكد أهمية البعثة الإرشادية في الحج



مكة المكرمة/سمام

 أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثة الحج الفلسطينية حاتم البكري، أن البعثة تعتمد بشكل كامل على البعثة الإرشادية في القيام بعملها، حسب ما هو منصوص عليه في الخطة الوعظية التي أعدتها الوزارة في فلسطين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وأعطى البكري، خلال لقاء عقده مع البعثة الإرشادية التابعة لبعثة الحج الفلسطينية في المحافظات الشمالية، توجيهاته للمرشدين بضرورة العمل على توجيه حجاج فلسطين وإرشادهم فيما يتعلق بقيامهم بأداء الحج على أكمل وجه، وبما لا يشكل صعوبة عليهم.

وأضاف أن على المرشد أيضا عبء العمل الإداري في حافلات التنقل للمشاعر، وخلال التواجد في خيام عرفة ومنى، من خلال الحفاظ على حجاجه وحمايتهم.

#حاتم البكري #الحج

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