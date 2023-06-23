رام الله/سما/

تصدرت الأعمال الإرهابية للمستوطنين، المستمرة لليوم الثالث على التوالي، إضافة إلى الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات في الضفة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة

- بناء على تعليمات الرئيس: منصور يسلم رسالة عاجلة لرئاسة مجلس الأمن حول تصاعد جرائم الاحتلال

- إصابات في اعتداءات الجنود والمستوطنين الإرهابيين في الضفة

- هدم منزل عائلة الأسير كمال جوري في نابلس والاستيلاء على مئات الدونمات شرق تقوع

- مستوطنون يقيمون بؤرا استيطانية شرق مخماس وفي أراضي أم صفا واللبن الشرقية

- إخطار بإخلاء منطقة "بئر أبو عمار" في قراوة بني حسان والإضراب الشامل يعم جنين

- إدانات عربية ودولية لإرهاب المستوطنين ودعوات لمحاسبة الجناة

- الرئيس يتسلم تقرير النيابة العامة السنوي لعام 2022

- اشتية يدعو لاتخاذ إجراءات جدية لرفض الاستيطان والاعتداءات على المواطنين

- الأسيران شديد وتلاحمة يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الخامس

- القضاء الفرنسي يجيز تنظيم مؤتمر بحضور المحامي المبعد صلاح الحموري

- شرطة الاحتلال تقمع تظاهرة مساندة للجولان وجنين ونابلس

- بن غفير يعلن مواصلة أعمال بناء توربينات الهواء في الجولان وتجميدها خلال عيد الأضحى

- إغلاق معبر الكرامة أول أيام عيد الأضحى المبارك

الأيام

- المستوطنون يتنقلون باعتداءاتهم في الضفة ويهاجمون قرى ويقيمون 3 بؤر استيطانية

- جيش الاحتلال ينفذ سلسلة اقتحامات في محافظات عدة وإصابة مواطنين

- تفجير منزل الأسير كمال جوري واندلاع مواجهات

- الاحتلال يخطر بإخلاء أراض في قراوة بني حسان

- مصادر: الاحتلال سيواصل استخدام "مسيرات" لتنفيذ اغتيالات في الضفة

- الأمم المتحدة تقر بقتل إسرائيل عشرات الأطفال وترفض إدراجها في "قائمة العار"

- بن غفير يرفض مطالب الطائفة الدرزية ويصر على استهداف أراضي الجولان

- حيفا: قمع وقفة منددة باعتداءات الاحتلال في الجولان والضفة

- غزة: مقتل قيادي في "حماس" ونجله أطلقت النار عليهما

القدس

- في يوم واحد .. إقامة 6 بؤر استيطانية جديدة في الضفة

- إصابات برصاص الجيش واعتداءات مستوطنين

- تفاصيل آخر عملية اغتيال جوي نفذها الاحتلال في جنين

- مسيرات وإضراب وحداد على أرواح شهداء عملية الاغتيال بجنين

- رئيس الشاباك يجتمع بمسؤولين في الأمم المتحدة لتبرير عمليات الاحتلال العدوانية

- "التربية": حرق صف بمدرسة عوريف جريمة احتلالية بشعة

- الشرطة الإسرائيلية تقمع تظاهرة في حيفا