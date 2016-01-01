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الأمم المتحدة تحذّر من أن الوضع في الضفة الغربيّة المحتلّة "قد يخرج عن السيطرة"

الجمعة 23 يونيو 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تحذّر من أن الوضع في الضفة الغربيّة المحتلّة "قد يخرج عن السيطرة"



رام الله / سما /

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلّة، "قد يخرج عن السيطرة".

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الوضع في الضفة "قد يخرج عن السيطرة".

وقال تورك إن "عمليات القتل الأخيرة، وأعمال العنف، وكذلك الخطاب الناريّ، لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين؛ أعمق في الهاوية"، وفق ما جاء في بيان.

وذكر تورك أن "على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه".

وتابع: "من واجب إسرائيل أيضا بصفتها قوة محتلّة، وعملا بالقانون الإنساني الدولي، أن تضمن النظام العام والسلامة في المنطقة الفلسطينية المحتلة".

وأكد أنه "من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال".

وقال إن "الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة السياسية من الجانبين، يعرفون ذلك، وعليهم اتخاذ تدابير فورية لتحقيقه".

وبحسب مفوض حقوق الإنسان، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما لا يقل عن 126 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام.

وأوضح أن "بينهم 21 فتى وفتاة. وفي مجمل العام 2022، قتل 155 فلسطينيا بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ما يمثل أعلى حصيلة خلال السنوات الـ17 الأخيرة".

وتابع: "قتل العام الماضي أكبر عدد من الإسرائيليين منذ 2016".

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