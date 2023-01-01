  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: نسجل ظهور أسلحة غربية على حدودنا تسربت من أوكرانيا

الجمعة 23 يونيو 2023 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نسجل ظهور أسلحة غربية على حدودنا تسربت من أوكرانيا



القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ظهور أسلحة غربية على حدود إسرائيل تسربت من أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد صواب قرار تل أبيب عدم الانجرار إلى نزاع أوكرانيا.

وقال نتنياهو في حديث لصحيفة Jerusalem Post: "لدينا مخاوف أيضا من أن أي أنظمة سننقلها لأوكرانيا، ستستخدم ضدنا، حيث قد تقع في يد إيران... وهذا ليس احتمالا نظريا فقط. وحدث ذلك بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها حاليا بالقرب من حدودنا".

وأضاف: "لدينا حدود عسكرية قريبة مع روسيا ويقوم طيارونا بطلعات جوية إلى جانب الطيارين الروس في سماء سوريا".

وأشار إلى أن ذلك يؤكد صواب موقف تل أبيب من النزاع في أوكرانيا.

الأكثر قراءة اليوم

الشيكل يضعف : اليورو والدولار يرتفعان

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

يديعوت تنشر تفاصيل آخر عملية اغتيال جوي نفذت بالضفة الغربية!

إسرائيل في رسالة إلى لبنان: إذا لم يخل حزب الله الموقعين فسوف نستخدم القوة

اسرائيل : الخيارات استنفذت ويجري اتباع سياسة جديدة شمال الضفة

نتنياهو عن اغتيال 3 مقاومين بجنين: نفاجئ أعداءنا ونغير المعادلة باستمرار

البروفيسور عز الدين أبو العيش: رسول "المظلومية الفلسطينية" إلى الغرب ..

الأخبار الرئيسية

رئيس الشاباك يعقد اجتماعا استثنائيا مع مسؤولين في الأمم المتحدة والسبب السلطة الفلسطينية

قيادي بحماس يكشف عن اتصالات مفاجئة من الوسطاء عقب عملية الاغتيال الأخيرة بجنين

نتنياهو عن اغتيال 3 مقاومين بجنين: نفاجئ أعداءنا ونغير المعادلة باستمرار

dXcVw

بالصور: الداخلية بغزة: استشهاد قيادي في القسام ونجله بحادث إطلاق نار شمال القطاع

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية