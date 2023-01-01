نتنياهو: نسجل ظهور أسلحة غربية على حدودنا تسربت من أوكرانيا

القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ظهور أسلحة غربية على حدود إسرائيل تسربت من أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد صواب قرار تل أبيب عدم الانجرار إلى نزاع أوكرانيا.

وقال نتنياهو في حديث لصحيفة Jerusalem Post: "لدينا مخاوف أيضا من أن أي أنظمة سننقلها لأوكرانيا، ستستخدم ضدنا، حيث قد تقع في يد إيران... وهذا ليس احتمالا نظريا فقط. وحدث ذلك بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها حاليا بالقرب من حدودنا".

وأضاف: "لدينا حدود عسكرية قريبة مع روسيا ويقوم طيارونا بطلعات جوية إلى جانب الطيارين الروس في سماء سوريا".

وأشار إلى أن ذلك يؤكد صواب موقف تل أبيب من النزاع في أوكرانيا.