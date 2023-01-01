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السفير الأميركي يطالب بوقف عنف المستوطنين

الجمعة 23 يونيو 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأميركي يطالب بوقف عنف المستوطنين



القدس المحتلة / سما /

طالب توم نيديس السفير الأميركي لدى إسرائيل، بضرورة العمل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الدعوة أطلقها نيديس خلال لقاء عقده مساء أمس مع شبان إسرائيليين وفلسطينيين في تل أبيب.

وقال نيديس: "نحن لا نقف مكتوفي الأيدي، ونراقب عنف المستوطنين الذي يجب أن يتوقف".

وأضاف نيديس: "كنت واضحًا ومحددًا للغاية بأننا لا نقف مكتوفي الأيدي ولا نقبل ما حدث في الأيام القليلة الماضية في القرى الفلسطينية .. نحن ندفع الإسرائيليين لاتخاذ أي إجراء يحتاجون إليه لاعتقال هؤلاء الأشخاص".

وتابع: "الولايات المتحدة تشجع الحكومة الإسرائيلية على إصدار تعليمات لقوات الأمن ببذل قصارى جهدها لمنع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاكمة الجناة".

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