إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر الجمعة، خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وكانت نابلس، مسرحًا لعملية عسكرية اقتحمت فيها قوات الاحتلال مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية المجاورة، واعتقلت 3 مو اطنين، هم المحرر عامر المصري شقيق الشهيد معاذ منفذ عملية الأغوار التي قتل فيها 3 مستوطنات منذ أشهر قليلة، والمحرر عبدالله قطناني شقيق الشهيد حسن المنفذ الثاني لنفس العملية، والمحرر عبدالله بشكار.

وداهمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 5 منازل في المنطقة المستهدفة، وسط مواجهات مع الشبان ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، و30 إصابة اختناقًا بفعل إطلاق قنابل الغاز.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر صهيب الشقدام، والشاب عبدالله اخليل عقب اقتحام منزليهما في بيت أمر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مدينة جنين، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين، بدون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.