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قيادي بحماس يكشف عن اتصالات مفاجئة من الوسطاء عقب عملية الاغتيال الأخيرة بجنين

الجمعة 23 يونيو 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس يكشف عن اتصالات مفاجئة من الوسطاء عقب عملية الاغتيال الأخيرة بجنين



وكالات

قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن حركته أبلغت الوساطات العربية والدولية التي نشطت بشكل ملحوظ عقب عملية الاغتيال الأخيرة أنها لن تتهاون في هذا الموضوع.

وقال الهندي، في تصريحات صحفية، إن إقدام الاحتلال على استخدام الطائرات في اغتيال مقاومين يعكس تعاظم قوة المقاومة في الضفة وفي الوقت ذاته عجزه عن مواجهتها وجهاً لوجه.

وشدد على أن "المقاومة تعرف كيف تواجه هذه السياسة وستربك حسابات الاحتلال".

وأوضح الهندي أن الأيام الأخيرة "شهدت نشاطاً واتصالات ملحوظة من أكثر من وسيط كما جرت العادة في مثل هذه الظروف.

وأشار الهندي إلى أن حركته والفصائل أبلغت هؤلاء الوسطاء أن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية ما يجري من احداث في الضفة الغربية، وأن المقاومة ستواصل استخدام حقها المشروع في الدفاع عن المواطنين والتصدي لإرهاب وجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين.

وقال الهندي: "إن جرائم وإرهاب المستوطنين الأخير في ترمسعيا وبلدات أخرى في الضفة الغربية التي أدت الى استشهاد مواطنين وحرق منازل ومرافق كثيرة ستواجه برد قوي من المقاومة".

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