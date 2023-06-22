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إصابات في جالود جنوب نابلس خلال هجوم كبير للمستوطنين

الخميس 22 يونيو 2023 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في جالود جنوب نابلس خلال هجوم كبير للمستوطنين



القدس المحتلة/سما/

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين ، مساء اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين على قرية جالود، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين على أطراف القرية، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، وثلاثة آخرين بالحجارة، واثنين بشظايا رصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية والقرى المجاورة الذين هبوا للتصدي للهجوم، وبين المستوطنين وجنود الاحتلال.

ويأتي هجوم المستوطنين على جالود عقب يوم من هجومهم على بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال، الذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، إضافة لإحراق عدد من المنازل والمركبات.

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