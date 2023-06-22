  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غوتيريش يصف اعتداءات المستوطنين بـ"أعمال إرهابية"

الخميس 22 يونيو 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يصف اعتداءات المستوطنين بـ"أعمال إرهابية"



رام الله / سما /

 أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، أعمال التخريب من قبل المستوطنين، ووصفها بأنها "أعمال إرهابية".

وأشار غوتيريش في بيان صدر باسمه، إلى أنه من ضمن الأعمال الإرهابية "أعمال تخريبية وإحراق للأراضي والممتلكات والمدارس من قبل مستوطنين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله".

كما أعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن بينها الأحداث التي وقعت في جنين في 19 حزيران عندما أسفرت عملية لقوات الاحتلال عن "مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وكلاهما تلميذان في مدارس الأونروا".

وشدد الأمين العام على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد، مؤكدا أنه "يجب على إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف، ومحاسبة الجناة، والتقيد كذلك بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأوضح الأمين العام أن العودة إلى عملية سياسية جادة وإنهاء الاحتلال وحدهما الكفيلان بوضع حد لهذه الحلقة المدمرة من العنف والخسائر التي لا معنى لها في الأرواح.

وكان مستوطنون شنوا امس والليلة الماضية سلسلة هجمات على عدد من القرى والبلدات في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، واسفرت عن استشهاد شاب، واحراق عشرات المنازل والمركبات، والحاق اضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

الكشف عن الطائرة المسيرة المستخدمة في عملية الاغتيال بجنين

إسرائيل في رسالة إلى لبنان: إذا لم يخل حزب الله الموقعين فسوف نستخدم القوة

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

dXcVw

بالصور: الداخلية بغزة: استشهاد قيادي في القسام ونجله بحادث إطلاق نار شمال القطاع

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

اسرائيل : الخيارات استنفذت ويجري اتباع سياسة جديدة شمال الضفة

image_processing20230622-3948932-hktyla

يديعوت تنشر تفاصيل آخر عملية اغتيال جوي نفذت بالضفة الغربية!

حكومة

"هآرتس" : خلافات وتقديرات مختلفة بشأن عملية عسكرية بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية