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البريد يعلن إصدار 10 مجموعات من الطوابع البريدية التذكارية

الخميس 22 يونيو 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن البريد الفلسطيني، اليوم الخميس، إصدار عشر مجموعات من الطوابع التذكارية، وستكون متاحة للتداول اعتبارا من اليوم في مكتب هواة الطوابع.

وأضاف البريد أنه يقوم بإصدار مجموعة من الطوابع البريدية في كل عام، تتحدث عن الحياة في فلسطين، من مناسبات تاريخية ودينية وثقافية، وتوثيق لحياة أعلام فلسطينيين، إضافة إلى الإصدارات المشتركة مع الدول، والتي تؤكد العلاقات الأخوية.

وفيما يلي الإصدارات:

- الطابع العربي الموحد "كأس العالم لكرة القدم في قطر"

- الطابع العربي الموحد "يوم البريد العربي 2022"

- الصحة والسلامة المهنية

- الإعلامية الشهيدة "شيرين أبو عاقلة"

- خمسة وسبعون عاما على النكبة

- كوفيد 19

- الرمز البريدي الفلسطيني

- معالم تاريخية- فسيفساء قصر هشام

- معالم تاريخية- مار سابا

- معالم تاريخية- المدرج الروماني/ سبسطية

- القدس العاصمة الرقمية العربية لعام 2023

- المحميات الطبيعية في فلسطين/ وادي القلط

#البريد #الطوابع البريدية #الطوابع

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