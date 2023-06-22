  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيران شديد وتلاحمة يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري

الخميس 22 يونيو 2023 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسيران الإداريان أنس إبراهيم شديد (26 عاما)، ومحمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاما)، وكلاهما من بلدة خرسا بالخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر".

وأكد نادي الأسير أن الأسير شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016 واستمر لمدة 90 يوما، والثاني لمدة 25 يوما.

وفيما يتعلق بالأسير تلاحمة، فهو محامٍ وأسير سابق، أمضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، وهو متزوج وأب لطفلين، علما أن الأسيرين معتقلان منذ 22 آذار/ مارس الماضي.

#الاعتقال الإداري

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

الكشف عن الطائرة المسيرة المستخدمة في عملية الاغتيال بجنين

إسرائيل في رسالة إلى لبنان: إذا لم يخل حزب الله الموقعين فسوف نستخدم القوة

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

dXcVw

بالصور: الداخلية بغزة: استشهاد قيادي في القسام ونجله بحادث إطلاق نار شمال القطاع

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

اسرائيل : الخيارات استنفذت ويجري اتباع سياسة جديدة شمال الضفة

image_processing20230622-3948932-hktyla

يديعوت تنشر تفاصيل آخر عملية اغتيال جوي نفذت بالضفة الغربية!

حكومة

"هآرتس" : خلافات وتقديرات مختلفة بشأن عملية عسكرية بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية