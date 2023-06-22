الاحتلال يعتقل شابا ويعتدي على آخر من برقين جنوب غرب جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا، واعتدت بالضرب على آخر من بلدة برقين جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ووحداتها المستعربة، اقتحمت المدخل الغربي لبلدة برقين، واعتقلت الشاب بهاء قاسم شلاميش، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب مصطفى أحمد شلاميش، بعد احتجازه واستجوابه.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة يعبد، وشرع الجنود بإيقاف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، كما كثفت من تواجدها العسكري جنوب المدينة.