  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الشيكل يضعف : اليورو والدولار يرتفعان

الخميس 22 يونيو 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيكل يضعف : اليورو والدولار يرتفعان



رام الله / سما /

قفز اليورو بنحو 1.6٪ ويتم تداوله الآن بقيمة حوالي 4 شيكل ، وقفز الدولار بنسبة 1٪ ويتداول عند مستوى 3.63 شيكل.


ووفقا للمواقع العبرية فقد ضعف الشيكل اليوم (الخميس) أمام العملات الأجنبية. وعلى عكس الأحداث السابقة ، لا يوجد هذه المرة حدث واحد "يملي" انخفاض قيمة الشيكل ، لكن من الممكن أن يكون ذلك مزيجًا من عدة اسباب ، من بينها الوضع الأمني ​​المتوتر.

بالتزامن مع ما يحدث في سوق الصرف الأجنبي ، تحولت مؤشرات البورصة في تل أبيب إلى اللون الأحمر ، فمنذ صباح اليوم انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.25٪ ، بينما انخفض مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 0.67٪. وخسر المؤشر العقاري 1.14٪ من قيمته ، وانخفض مؤشر التمويل بنسبة 0.82٪.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

الكشف عن الطائرة المسيرة المستخدمة في عملية الاغتيال بجنين

إسرائيل في رسالة إلى لبنان: إذا لم يخل حزب الله الموقعين فسوف نستخدم القوة

أسعار صرف العملات

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

الأخبار الرئيسية

dXcVw

بالصور: الداخلية بغزة: استشهاد قيادي في القسام ونجله بحادث إطلاق نار شمال القطاع

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

اسرائيل : الخيارات استنفذت ويجري اتباع سياسة جديدة شمال الضفة

image_processing20230622-3948932-hktyla

يديعوت تنشر تفاصيل آخر عملية اغتيال جوي نفذت بالضفة الغربية!

حكومة

"هآرتس" : خلافات وتقديرات مختلفة بشأن عملية عسكرية بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية