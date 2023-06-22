الشيكل يضعف : اليورو والدولار يرتفعان

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قفز اليورو بنحو 1.6٪ ويتم تداوله الآن بقيمة حوالي 4 شيكل ، وقفز الدولار بنسبة 1٪ ويتداول عند مستوى 3.63 شيكل.



ووفقا للمواقع العبرية فقد ضعف الشيكل اليوم (الخميس) أمام العملات الأجنبية. وعلى عكس الأحداث السابقة ، لا يوجد هذه المرة حدث واحد "يملي" انخفاض قيمة الشيكل ، لكن من الممكن أن يكون ذلك مزيجًا من عدة اسباب ، من بينها الوضع الأمني ​​المتوتر.

بالتزامن مع ما يحدث في سوق الصرف الأجنبي ، تحولت مؤشرات البورصة في تل أبيب إلى اللون الأحمر ، فمنذ صباح اليوم انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.25٪ ، بينما انخفض مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 0.67٪. وخسر المؤشر العقاري 1.14٪ من قيمته ، وانخفض مؤشر التمويل بنسبة 0.82٪.