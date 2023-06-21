بالصور: الداخلية بغزة: استشهاد قيادي في القسام ونجله بحادث إطلاق نار شمال القطاع

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس، استشهاد قيادي في المقاومة ونجله في حادث إطلاق نار بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم خلال تصريح صحفي، إن الأجهزة الأمنية والشرطة تحاصر منزلاً تحصن فيه مطلق النار.

وأوضح البزم بعد وقت قصير، أن الأجهزة الأمنية والشرطة اقتحمت المنزل الذي تحصن فيه مطلق النار شمال غزة، وتم العثور عليه مقتولاً، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

واشارت مصادر محلية ان اطلاق النار حدث بسبب شجار عائلي.





