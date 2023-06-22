"جايكا" و"شؤون اللاجئين" تصادقان على مشاريع بمخيمات نور شمس والفوار وعين السلطان

رام الله / سما /

عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج تحسين المخيمات اجتماعها الرابع اليوم لبحث سير العمل في المشاريع والتقدم المحرز فيها، وتحقيق المؤشرات المرتبطة في المنحة والموافقة على رزمة من المشاريع في المخيمات بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وترأس الاجتماع وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام، ومدير عام مكتب جايكا في فلسطين هوشي موستوتكا، وذلك بحضور السكرتير الأول في قسم التنمية والتعاون الاقتصادي في مكتب الممثلية اليابانية يوشيكو ياماناكا، وممثل عن وزارة المالية جميل أبو هيكل، وفريق خبراء جايكا وممثلين عن الأونروا ومدراء المخيمات وطاقم دائرة شؤون اللاجئين .

ورحب وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام بأعضاء اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية وشكرهم على المتابعة الحثيثة لتطور العمل في المشروع، ونقل تحيات رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي المتواجد حاليا في اجتماع اللجنة الاستشارية في بيروت.

واكد حمام على ان مشروع تحسين المخيمات من أهم المشاريع التي تقوم بها الدائرة بتمويل من الحكومة اليابانية وذلك لمساهمة المشروع في التخفيف من معاناة أهالي المخيمات ونحسين الظروف المعيشية، وتطرق حمام الى الاوضاع التي تعاني منها المخيمات في ظل الاعتداءات والاغلاقات والاجراءات الاحتلالية، وكذلك تطرق الى تداعيات وتبعات اضراب العاملين في وكالة الغوث وما نجم عنه من توقف الخدمات الأساسية المقدمة للمخيمات. وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ، وان المخيمات اليوم تنظر باهتمام بالغ لمعالجة كل تداعيات الاضراب وخصوصا فيمت يخص العام الدراسي لطلبة المدارس والمعاهد التابعة للاونروا.

واضاف حمام بما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بالمنحة ان الترتيبات تجري على قدم وساق لإنجاز ورشة عمل للمانحين لحشد الدعم المالي بهدف تنفيذ مشاريع تطويرية في المخيمات التي تم تطوير خطة تحسين المخيم فيها بالمنهج المشاركي الشمولي.

وبدوره أعرب هوشي عن سعادته لوجوده لاول مرة في اجتماع اللحنة التوجيهية وعبر عن سعادته في التقدم الكبير المحرز في المشروع.

واكد هوشي ان الغرض من هذا الاجتماع الموافقة على رزمة من المشاريع، وتحديث الوضع الحالي في إدارة المنحة، ومراجعة المؤشرات المرتبطة بالمنحة.

هذا وهنئ الدائرة على الموافقة على تمديد عقود المهندسات شذا علاونة ورولا الصباح حتى عام 2025.واكد على ان جايكا وادارة المشروع متحمسون لرؤية المشاريع على ارض الواقع.

هذا وقدمت المهندسة شذا علاونة عرضا عن سير العمل في المنحة والمشاريع التي تم إنجازها في المخيمات من خلال خطط تحسين المخيمات في المرحلة السابقة.

كما وتم الحديث عن المعيقات التي تواجه المشاريع، وعرض التعديلات الجارية على التصاميم في المشاريع المقترحة حاليا في كل من مخيمات نور شمس والفوار وعين السلطان.

بدورها قدمت مديرة مخيمات الوسط نانسي الهندي نبذة عن اخر التطورات في العمل في المخيمات، وانه تم اجراء عدد من التدريبات منها تجنيد الاموال بهدف رفع قدرات كادر دائرة شؤون اللاجئين واهالي المخيمات.

واضافت انه تم اختيار مخيمات المرحلة القادمة وفق المعايير المتفق عليها وهي مخيم دير عمار، عسكر الجديد وعايدة وتم انجاز اللقاء الافتتاحي الاول للمشروع بجميع المخيمات.

هذا وأكد منسق العلاقات الدولية في وزارة المالية جميل ابو هيكل ان هنالك تحسن في المشروع وفقا للتقارير المالية.

وقدم هيكل موجزا عن آليات الصرف لكل من المنحة ومشروع تحسين المخيمات والمبالغ التي تم انفاقها على المشاريع والاموال المتبقية لكل منهما.

بدوره، قال مدير عام الادارة المالية علي صوافطة ان الدائرة تعمل وفق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع ليتم انجازها بكفاءة عالية وهذا اهم ما يميز عملنا في مشاريع المنحة الكفاءة والانجاز في العمل.