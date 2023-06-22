الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن وبعد تسليم جثمان شهيد الحركة الأسيرة محمد ماهر تركمان من محافظة جنين ، والذي ارتقى إلى العلا في الـ14 من أكتوبر العام الماضي وذلك ضمن شروط مقيدة ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز 11 جثمان من جثامين شهداء الحركة الأسيرة .

وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد تركمان بعد 10 شهور من حجزه مشيرة إلى أنها فرضت شروطاً في غاية الصعوبة، منها منع حضور الجنازة أكثر من 25 شخصا، ومنع إخبار وسائل الإعلام بأي طريقة.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم دفن جثمانه في قرية جديدة المكر قضاء عكا المحتلة عام 1948 – مسقط رأس والدته-، وقد كان شرط من شروط تسليم الجثمان أن يكون الدفن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

والشهداء التي ما زالت تحتجز جثامينهم سلطات الاحتلال هم :

* الشهيد الأسير أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980.

* الشهيد الأسير عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018.

* الشهيد الأسير فارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019

* الشهيد الأسير نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019.

* الشهيد الأسير بسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019.

* الشهيد الأسير سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020.

* لشهيد الأسير كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020.

* الشهيد الأسير سامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021.

* الشهيد الأسير داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022.

* الشهيد الأسير ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022.

* الشهيد الأسير الشيخ خضر عدنان محتجز جثمانه منذ الـ2 من أيار 2023.