3 أخطاء شائعة في النظام الغذائي

وكالات / سما /

في سعينا للظهور بمظهر جيد والحفاظ على لياقتنا ، غالبًا ما نصادف العديد من الأقوال والاتجاهات والنصائح التي نتبعها بشكل أعمى ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أنه ليس كل ما نسمعه مفيد بالفعل لصحتنا، من السهل اتباع حميات غذائية مقيدة ولكن سيكون لها مردود سلبى على الصحة ، يتطلب تحقيق الصحة الجيدة والحفاظ عليها نهجًا متوازنًا يركز على التغذية السليمة، وقالت خبير التغذية راشد شودري ، إن هناك ثلاثة مفاهيم صحية خاطئة تؤثر على صحتنا مثل اختلال الهرمونات ورفع مستويات الأنسولين ومشاكل جلدية مثل حب الشباب، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

1. تناول الكثير من الفاكهة يضر بصحتك

يمكن أن يؤدي استهلاك أكثر من 100 جرام من الفاكهة دفعة واحدة إلى زيادة سريعة في مستويات السكر، في حين أن الفاكهة مغذية ، من الضروري أن تضع في اعتبارك الكمية التي تستهلكها، فالفواكه الزائدة ضار بالاختلالات الهرمونية أو الوزن العنيد أو مستويات الأنسولين المرتفعة أو مشاكل مثل متلازمة تكيس المبايض، ما لم تنخرط في تدريبات مكثفة منتظمة أو تتبع أسلوب حياة نشط للغاية ، فإن تناول الفاكهة أكثر من اللازم قد يوفر فائضًا من السكر، من الضروري إيجاد التوازن الصحيح بين تناول الفاكهة ونفقاتك اليومية من الطاقة.

2. منتجات الألبان ليست جيدة للبشرة المعرضة لحب الشباب

بالنسبة للعديد من الأفراد ، فإن منتجات الألبان وحب الشباب لا تمتزج جيدًا، يمكن أن تؤدي هرمونات النمو الموجودة في منتجات الألبان إلى التهاب وانسداد المسام وظهور حب الشباب، يمكن أن يساعد تقليل استهلاك منتجات الألبان ، وخاصة المنتجات التي تحتوي على الهرمونات الاصطناعية والمضادات الحيوية ، في التخفيف من مشاكل الأمعاء التي تساهم في ظهور حب الشباب.

3. الأطعمة المعلبة الخالية من الدهون أو قليلة الدسم ليست صحية

غالبًا ما تحتوي الأطعمة الجاهزة للأكل على إضافات غير صحية، إن تضمين الدهون الجيدة في النظام الغذائي يعزز صحة الجلد ، ومستويات السكر في الدم المستقرة وصحة الدماغ القوية، تحقق من الملصقات الغذائية لكمية ونوعية الدهون لاتخاذ خيارات مستنيرة.