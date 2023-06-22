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ZTE تنافس سامسونغ بهاتف متطور ومنخفض السعر

الخميس 22 يونيو 2023 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ZTE تنافس سامسونغ بهاتف متطور ومنخفض السعر



وكالات / سما /

 

تستعد ZTE لإطلاق هاتف أندرويد جديد مجهّز بمواصفات ممتازة، حيث ستتحدى نظيرتها الموجودة في أفضل هواتف سامسونغ الحالية.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هاتف Nubia Red Magic 8S Pro سيحصل على تصميم خارجي مميز وهيكل بأبعاد (164.4/76.9/10) ملم، كما أن وزنه يبلغ 255غ.

أما شاشته، فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.82 بوصة ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، فيما يصل ترددها إلى 165 هيرتزا بمعدل سطوع بحوالي 405 شمعة/م.

وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-13" ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 2، كما سيزود بمعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيغابايت وذواكر داخلية 128/256/512 جيغابايت.

ويضم الهاتف أيضا كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+28+12) ميغابيكسل، حيث تحتوي على عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB-C وشريحة NFC وماسح لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.

#ZTE #سامسونغ #هاتف #هاتف أندرويد

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