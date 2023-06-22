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غوغل تجعل متصفح Chrome أكثر عملية مع ميزات جديدة

الخميس 22 يونيو 2023 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تجعل متصفح Chrome أكثر عملية مع ميزات جديدة



وكالات / سما /

أعلنت غوغل أن متصفح Chrome المستخدم مع أنظمة iOS حصل على العديد من التحسينات والميزات التي تجعله أكثر عملية وأسهل في الاستخدام.

ومع التحديثات الجديدة بات متصفح Chrome على iOS قادرا على عرض المواقع التي يبحث عنها المستخدم بصورة أسرع وأبسط، ودون أن يحتاج المستخدم للانتقال إلى تطبيق الخرائط، إذ بات يعرض المواقع في صفحات الويب مباشرة، وعند الضغط على الموقع مطولا بات يظهر للمستخدم في شاشة مصغرة على الخريطة ضمن الصفحة الرئيسية للمتصفح.

وبات بإمكان مستخدمي متصفح Chrome أيضا إنشاء أحداث ووضع مواعيد تذكير مباشرة في المتصفح، ودون الحاجة إلى التوجه إلى تطبيق "تقويم غوغل"، كما تم تسهيل عملية حفط الأحداث في تطبيق التقويم نفسه.

وأعلنت غوغل أن متصفحها مع أنظمة iOS حصل على تقنيات جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي، ومن خلالها أصبح أكثر قدرة على التعرف على اللغات في مواقع الويب واقتراح ترجمات لها، وتحسنت في Chrome عبر أنظمة iOS الميزات لتي تتعلق بترجمة النصوص بشكل جزئي أو كامل.

وستتحسن في المتصفح أيضا إمكانيات البحث عن الصور والعبارات عبر خاصية Google Lens باستخدام كاميرا الجهاز أو من خلال الصور المخزنة فيه.

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