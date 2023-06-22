إطلاق أكاديمية ريال مدريد في فلسطين قريبا

غزة / سما /

ينتظر أن ترى أكاديمية ريال مدريد في فلسطين النور خلال الأيام المقبلة، والتي تستهدف الأطفال من خمسة ولغاية سبعة عشر عاماً، ولكلا الجنسين.

اتفاقية إقامة الأكاديمية الرسمية للنادي الملكي في فلسطين تم توقيعها بالشراكة مع الأكاديمية العربية للتعليم الحديث التي تتخذ من “سردا” مقراً لها.

المدير التنفيذي للأكاديمية آيات سعافين قالت إن الأهداف من إنشاء الأكاديمية متعددة، في مقدمتها استثمار العلاقة المباشرة مع نادي ريال مدريد في إمكانية ابتعاث المواهب والترويج للاعب الفلسطيني.

وأضافت: “بعد مراسلات كثيرة حصلنا على الترخيص الرسمي والحصري للأكاديمية التي تحمل رقم 15 على مستوى العالم، وهذا بحد ذاته إنجازا نوعيا، لأن النادي الملكي يبحث عن الجودة لا الكم”.

وكشف سعافين عن موعد انطلاق الأكاديمية، منتصف الشهر المقبل سيكون حفل الافتتاح بحضور شخصيات رياضية كبيرة من نادي ريال مدريد، مؤكدة على أن فريقاً متخصصاً من النادي الإسباني سيقوم بالإشراف على كافة الأمور الفنية للأكاديمية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على إمكانية استيعاب اللاعبين حتى ما قبل موعد إطلاق الأكاديمية بشكل رسمي، وبأن التدريبات ستكون على ملعبي الأكاديمية العربية للتعليم الحديث في سردا، وعين يبرود.

كما تمنت أن يكون الموسم الأول مختلفاً ومميزاً، وبأن يكون القطاف الأول مثمراً في تسويق اللاعب الفلسطيني.