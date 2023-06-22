  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

إطلاق أكاديمية ريال مدريد في فلسطين قريبا

الخميس 22 يونيو 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق أكاديمية ريال مدريد في فلسطين قريبا



غزة / سما /

ينتظر أن ترى أكاديمية ريال مدريد في فلسطين النور خلال الأيام المقبلة، والتي تستهدف الأطفال من خمسة ولغاية سبعة عشر عاماً، ولكلا الجنسين.

اتفاقية إقامة الأكاديمية الرسمية للنادي الملكي في فلسطين تم توقيعها بالشراكة مع الأكاديمية العربية للتعليم الحديث التي تتخذ من “سردا” مقراً لها.

المدير التنفيذي للأكاديمية آيات سعافين قالت إن الأهداف من إنشاء الأكاديمية متعددة، في مقدمتها استثمار العلاقة المباشرة مع نادي ريال مدريد في إمكانية ابتعاث المواهب والترويج للاعب الفلسطيني.

وأضافت: “بعد مراسلات كثيرة حصلنا على الترخيص الرسمي والحصري للأكاديمية التي تحمل رقم 15 على مستوى العالم، وهذا بحد ذاته إنجازا نوعيا، لأن النادي الملكي يبحث عن الجودة لا الكم”.

وكشف سعافين عن موعد انطلاق الأكاديمية، منتصف الشهر المقبل سيكون حفل الافتتاح بحضور شخصيات رياضية كبيرة من نادي ريال مدريد، مؤكدة على أن فريقاً متخصصاً من النادي الإسباني سيقوم بالإشراف على كافة الأمور الفنية للأكاديمية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على إمكانية استيعاب اللاعبين حتى ما قبل موعد إطلاق الأكاديمية بشكل رسمي، وبأن التدريبات ستكون على ملعبي الأكاديمية العربية للتعليم الحديث في سردا، وعين يبرود.

كما تمنت أن يكون الموسم الأول مختلفاً ومميزاً، وبأن يكون القطاف الأول مثمراً في تسويق اللاعب الفلسطيني.

#فلسطين #ريال مدريد #أكاديمية #الأطفال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

الكشف عن الطائرة المسيرة المستخدمة في عملية الاغتيال بجنين

إسرائيل في رسالة إلى لبنان: إذا لم يخل حزب الله الموقعين فسوف نستخدم القوة

أسعار صرف العملات

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

الأخبار الرئيسية

dXcVw

بالصور: الداخلية بغزة: استشهاد قيادي في القسام ونجله بحادث إطلاق نار شمال القطاع

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

اسرائيل : الخيارات استنفذت ويجري اتباع سياسة جديدة شمال الضفة

image_processing20230622-3948932-hktyla

يديعوت تنشر تفاصيل آخر عملية اغتيال جوي نفذت بالضفة الغربية!

حكومة

"هآرتس" : خلافات وتقديرات مختلفة بشأن عملية عسكرية بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية