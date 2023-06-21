  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

الخميس 22 يونيو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر



القدس المحتلة / سما /

تدرس الحكومة الإسرائيلية إلغاء الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ، ما يدل على عزم إسرائيل تجميد خطوات غايتها تسخين العلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس.

ونقلت "كان" عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستعقد مداولات داخلية، الأسبوع المقبل، بشأن استمرار رحلات جوية مباشرة إلى جنوب سيناء، وسيتم البحث خلالها بالانعكاسات السياسية والأمنية على هذه الرحلات الجوية.

وجرى تدشين خط الطيران بين تل أبيب وشرم الشيخ، قبل أكثر من سنة، بهدف تسخين العلاقات وتشجيع السياحة من إسرائيل في سيناء، ومن أجل تخفيف الطوابير الطويلة في معبر رفح البري.

وبحسب "كان" فإن شرم الشيخ خاصة، وجنوب سيناء عامة، هما وجهات سياحية مطلوبة لدى السائحين من إسرائيل "بالرغم من التهديد الأمني". وتسيّر شركات الطيران الإسرائيلية 13 رحلة جوية إلى شرم الشيخ أسبوعيا.

وتأتي المداولات حول إلغاء خط الطيران هذا، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، إنه تحدث مع نظيره المصري، سامح شكري، وبحثا في زيادة عدد الرحلات الجوية بين تل أبيب وشرم الشيخ. ولم توضح "كان" سبب التغير في الموقف الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

الكشف عن الطائرة المسيرة المستخدمة في عملية الاغتيال بجنين

أسعار صرف العملات

إسرائيل في رسالة إلى لبنان: إذا لم يخل حزب الله الموقعين فسوف نستخدم القوة

نتنياهو يقارن بين محتجّي الجولان وإرهاب المستوطنين في الضفة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : الخيارات استنفذت ويجري اتباع سياسة جديدة شمال الضفة

image_processing20230622-3948932-hktyla

يديعوت تنشر تفاصيل آخر عملية اغتيال جوي نفذت بالضفة الغربية!

حكومة

"هآرتس" : خلافات وتقديرات مختلفة بشأن عملية عسكرية بالضفة

photo_2023-06-21_21-19-51

سرايا القدس تزف شهداء عملية الاغتيال في جنين.. وتتوعد الاحتلال

photo_2023-06-21_21-38-37

مسيرة حاشدة في جنين تنديدا باغتيال 3 شهداء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية