قناة عبرية : إسرائيل تجمد خطوات لتسخين العلاقات مع مصر

القدس المحتلة / سما /

تدرس الحكومة الإسرائيلية إلغاء الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ، ما يدل على عزم إسرائيل تجميد خطوات غايتها تسخين العلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس.

ونقلت "كان" عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستعقد مداولات داخلية، الأسبوع المقبل، بشأن استمرار رحلات جوية مباشرة إلى جنوب سيناء، وسيتم البحث خلالها بالانعكاسات السياسية والأمنية على هذه الرحلات الجوية.

وجرى تدشين خط الطيران بين تل أبيب وشرم الشيخ، قبل أكثر من سنة، بهدف تسخين العلاقات وتشجيع السياحة من إسرائيل في سيناء، ومن أجل تخفيف الطوابير الطويلة في معبر رفح البري.

وبحسب "كان" فإن شرم الشيخ خاصة، وجنوب سيناء عامة، هما وجهات سياحية مطلوبة لدى السائحين من إسرائيل "بالرغم من التهديد الأمني". وتسيّر شركات الطيران الإسرائيلية 13 رحلة جوية إلى شرم الشيخ أسبوعيا.

وتأتي المداولات حول إلغاء خط الطيران هذا، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، إنه تحدث مع نظيره المصري، سامح شكري، وبحثا في زيادة عدد الرحلات الجوية بين تل أبيب وشرم الشيخ. ولم توضح "كان" سبب التغير في الموقف الإسرائيلي.