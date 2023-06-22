الصداقة يتعاقد مع أبرز صفقة في الانتقالات

غزة / سما /

واصل نادي الصداقة مسلسل تعاقداته في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لخوض منافسات الموسم القادم الذي ينطلق ببطولة كأس غزة يوم العشرين من يوليو القادم.

وكشف الصداقة عن توصله لاتفاق مع المهاجم محمد بلح للظهور مع الفريق في الموسم القادم ليكون الصفقة الخامسة بعد التعاقد في وقت سابق مع: وليد أبو موسى، سلطان أبو عبيدة، مسلم السماعنة، وخالد السيد.

ويعتبر بلح من أبرز المهاجمين في غزة الذين ظهروا على مدار السنوات الماضية وخاض تجربة الاحتراف في الأردن ومصر وعُمان قبل أن يعود لغزة من جديد.

ويُمثل تعاقد بلح مع الصداقة إضافة قوية للفريق الباحث عن استعادة شخصية في المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعد أول وآخر لقب توّج به عام 2017.