هنية يكرم قيادات الرياضة الفلسطينية والأبطال في البطولات العربية والمحلية

غزة / سما /

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عوائل القيادات والشخصيات الرياضية وعلى رأسهم عائلة المرحوم الحاج إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، كما كرم أصحاب الإنجازات في المشاركات العربية والمحلية من لاعبين وأندية ومنتخبات، ظهر اليوم الأربعاء في قاعة قصر الريان بمدينة غزة.

حضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم ود. يحيى الخطيب المدير العام في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمدراء العامون في المجلس، ورؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية والإعلاميين الرياضيين.

ووجه عبد السلام هنية التحية لعائلة المرحوم إبراهيم أبو سليم وقال:" على غير العادة نستقبل هذا العام الموسم الرياضي في غياب حكيم الرياضة الفلسطينية الذي أمضى 40 عاما في خدمة الرياضة، كان خلاله مثالا للتفاني ورمزا للوحدة، نأمل التوفيق للأخوة في اتحاد كرة القدم بعد إطلاق باكورة الموسم قرعة بطولة كأس المرحوم إبراهيم أبو سليم".

كما حيا عوائل المكرمين من القيادات الرياضية المكرمة، وأشاد بالتاريخ الحافل لكل من جمال العقيلي وجابر عياش بعد مسيرة حافلة بالعطاء في العمل الحكومي، ورؤساء الأندية ممن أنهوا فترة رئاستهم اللواء جلال أبو نار وإياد كلاب وغسان قاسم، كما حيا جميع المكرمين في الحفل.

وعبر هنية عن سعادته بإنجازات الرياضة الفلسطينية وتألق الأبطال في كافة المحافل وتمنى أن تتحقق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وتضمن الحفل عرض فيديو عن الراحل إبراهيم أبو سليم من إعداد مؤسسة أمواج الإعلامية، وفيديو عن المكرمين والأبطال من إعداد المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

يذكر أن التكريم شمل عائلة المرحوم إبراهيم أبو سليم

- المرحوم أحمد أبو سليمان عضو مجلس إدارة نادي التفاح

- المرحوم عبد القادر الهور لاعب ومؤسس كرة اليد والقدم في نادي خدمات النصيرات

- المرحوم محمود عويضة رئيس رابطة مشجعي نادي شباب جباليا

- المرحوم زهير أبو الخير المشجع الرياضي والمتطوع والمبادر من ذوي الهمم

وتكريم خاص للمدراء العامون الذين وصلوا إلى سن العطاء قيادات المجلس الأعلى للشباب والرياضة

- أ. جابر عياش

- ا. جمال العقيلي

ورؤساء الأندية السابقين

- اللواء جلال أبو نار - رئيس نادي شباب رفح السابق

- إياد كلاب رئيس نادي خدمات النصيرات السابق

- غسان قاسم رئيس نادي بيت حانون الأهلي

المنتخبات والأندية واللاعبين أصحاب الإنجازات الخارجية

- منتخب كرة القدم للشواطئ ثالث بطولة كأس العرب في السعودية وشيك مكافأة بقيمة 5000 دولار

- نادي السلام لكرة السلة للكراسي المتحركة برونزية غرب ٱسيا وشيك مكافأة بقيمة 2500 دولار

- حسين عودة ذهبية البطولة الدولية لكمال الأجسام في لبنان

- محمد عطا الله ذهبية البطولة الدولية للترايثلون في شرم الشيخ

- أحمد دحلان المركز الثاني في البطولة الدولية للقتال الخليط في القاهرة

- فادي حجازي المركز الثالث في جائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

والحكام الذين برزوا على المستوى العربي والحاصلين على شهادات دولية

- محمود أبو مصطفى في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

- محمد الغول في بطولة كأس العرب للصالات

- محمد أبو شهلا بعد اجتياز دورة حكام الاتحاد الٱسيوي

- عاطف حسونة بعد اجتياز الدورة الدولية لحكام كرة الطائرة في العراق

- حسين حمدان بعد حصوله على مفوض دولي في كرة السلة

- سعيد ضيازادة بعد حصوله على شارة حكم دولي في كرة السلة.

وفي البطولات المحلية

- شباب المغازي بطل دوري الدرجة الأولى لكرة السلة درع المركز الأول وشيك مكافأة بقيمة 1500 دولار

- الأقصى بطل دوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة درع المركز الاول وشيك مكافاة بقيمة 500 دولار

الدعم والمنحة المالية

- دعم مالي بقيمة 2100 دولار للأندية التي شاركت في بطولة كأس كرة السلة

- دعم مالي بقيمة 11000 دولار للأندية المشاركة في دوري الاحتراف الجزئي والدرجة الممتازة لكرة الطائرة.