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بعد تحذير قادة الدروز : تجميد مشروع" التوربينات" في الجولان

الخميس 22 يونيو 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تحذير قادة الدروز : تجميد مشروع" التوربينات" في الجولان



القدس المحتلة / سما /

 تم تجميد أعمال بناء التوربينات في هضبة الجولان صباح اليوم (الخميس). لحين التوصل لاتفاق وذلك بعد احتجاجات حاشدة أمس ، أدت إلى اضطرابات واشتباكات أصيب خلالها عدد من المتظاهرين بجروح خطيرة .

واجتمع الليلة الماضية كبار الشخصيات من أبناء الطائفة الدرزية في البلاد في بلدة كفر ياسيف. وضم الاجتماع رؤساء مجالس محلية درزية وشيوخ من الطائفة وشخصيات بارزة.

وخرج المجتمعون برسالة موجهة الى رئيس الوزراء، الاسرائيلي نتنياهو بأن يصدر تعليماته الفورية لإخراج كافة قوات الشرطة من المكان وتجميد كافة الأعمال الميدانية الخاصة بإقامة منشأة التوربينات في هضبة الجولان الى ما بعد الاحتفال بعيد الأضحى.

وتابعت الرسالة انه مع تجميد مشروع التوربينات، ستتشكل لجنة عمل تشمل الدروز بمن فيهم ممثلون عن الطائفة في بلدات الجولان ومندوبين عن الحكومة لكي تجتمع من أجل التشاور بحثا عن حل يرضي كافة الأطراف.

وتابعت الرسالة انه في حال رفض رئيس الوزراء الاستجابة لهذا المطلب، فإن الاحتجاجات في كافة المناطق لن تتوقف.

هذا وقد تظاهر آلاف الدروز أمس امام مخفر الشرطة في قرية مسعدة في هضبة الجولان مطالبين بإخلاء سبيل المعتقلين من أبناء بلدتهم وعددهم سبعة معتقلين تم القبض عليهم خلال المواجهات العنيفة مع افراد الشرطة اثناء الاحتجاجات.

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